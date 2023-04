Il commento del QS: "Milan e Inter, la A più difficile dell'Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS, alla luce degli ultimi risultati in Serie A e in Champions League delle due milanesi, oggi commenta così: "Milan e Inter, la A è più difficile dell'Europa". In particolare i rossoneri arrivano dal pareggio di Empoli ma anche da un sconfitta a Udine che era stata preceduta da un pareggio con la Salernitana. L'unico guizzo in campionato recentemente per il Milan è stato quello stratosferico del Maradona. In Champions invece tra Tottenham e andata con il Napoli le cose sono andate diversamente: oggi la squadra di Pioli tenterà di sfatare questo tabù.