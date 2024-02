Il commento di Ordine sul CorSport: "Immaturità emotiva, così il turnover fallisce"

vedi letture

Questa mattina, sulle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Franco Ordine commenta la brutta prestazione del Milan a Monza, mettendo sul banco degli imputati il turnover di Stefano Pioli. Il titolo del pezzo di commento è eloquente: "Immaturità emotiva, così il turnover fallisce". Come viene specificato nell'articolo, il tentativo di turnover rossonero dura solo un tempo perchè già all'intervallo, sotto di due gol, Pioli decide di tornare al piano A mettendo in campo l'artiglieria pesante.

L'espulsione di Jovic poi complica ulteriormente le cose, proprio lui che era stato più vole l'uomo della provvidenza in casa rossonera. Per Ordine la prestazione di ieri può essere derubricata sotto la voce "immaturità emotiva" e potrebbe avere conseguenze importanti anche sul cammino europeo della banda di Pioli: "Questa immaturità emotiva denuncia forse la cifra caratteriale della brigata rossonera e anche della difficoltà nell’attribuire all’immediato futuro del club possibilità concrete di fare strada in Europa League".