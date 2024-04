Il commento di Ordine sul CorSport: "Per favore troviamo un posto a Chukwu"

Samuel Chukwueze, da quando si è sbloccato in Serie A con la maglia del Milan grazie al bellissimo gol segnato al Bentegodi contro il Verona, sembra essersi finalmente scrollato di dosso il peso del cambio estivo e soprattutto quello dell'ambientamento in un nuovo calcio. Il nigeriano ha giocato da titolare le successive due gare contro Fiorentina e Lecce, risultando tra i migliori in entrambe le sfide: contro i pugliesi i tifosi lo hanno eletto Mvp della sfida. Dunque un periodo d'oro per l'ex Villarreal che ora garantisce a Pioli un'altra arma offensiva importante per questo finale di stagione. Allo stesso tempo Chukwueze alimenta i dubbi sulle prossime formazioni tanto che Franco Ordine oggi sul Corriere dello Sport propone un pezzo di commento dal titolo: "Per favore troviamo un posto a Chukwu".

L'articolo di Ordine parte con un quesito: "E adesso Chukwueze dove lo metto? Da complicato cubo di Rubik si è improvvisamente ricomposto dei colori giusti come spesso succede nel calcio dove il talento, da solo, non è l'isolata qualità richiesta per emergere". Quindi Ordine ripercorre la gara da Mvp contro il Lecce: "Oltre alla mini maratona (oltre 10km percorsi) sono arrivati gli 'ohhh' ammirati del pubblico, i complimenti finali di Costacurta e la spiegazione soddisfatta di Stefano Pioli. Ma adesso il Chukwu dove lo mette contro la Roma in Europa League?". La risposta che si dà Ordine è democratica: "Serviranno tutti e due (Chukwu e Pulisic, ndr). Non certo insieme nel 'quadrato magico' schierato col Lecce ma grazie a uno strategico cambio in corsa come avvenuto a Verona, a Newcastle".