Il commento di Tardelli su La Stampa: "Riscatto Milan? Gli applausi vanno a Pioli e Maldini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il campione del Mondo Marco Tardelli ha scritto un commento sul Milan questa mattina sulle colonne de La Stampa. Il titolo del pezzo recita: "Il riscatto del Milan? Gli applausi vanno a Pioli e Maldini". Secondo il pensiero dell'ex calciatore i rossoneri sono usciti dall'inferno (o hanno cominciato a uscirne) non per miracolo o casualità ma perché sia Stefano Pioli che Paolo Maldini "sono stati eccezionali". Il mister non ha perso la pazienza e ha capito cosa serviva al Milan per uscire o rinnovarsi: al di là dei moduli è stato ritrovato un equilibrio che sembrava perduto e invece andava semplicemente sollecitato nuovamente nel gruppo di Pioli. Ma anche Maldini che, secondo Tardelli, è stato lungimirante nelle scelte di mercato e fondamentale anche lui nella gestione del gruppo. Poi elogi anche per la prestazione di Malick Thiaw.