Il commento di Tuttosport: "Così ora Pioli prova a tenersi il Milan"

Pioli e il Milan si trovano in un limbo. Se i rossoneri in questo momento sono a -9 dall'Inter in campionato, anche se conservano ancora un vantaggio decente su chi insegue, e sono usciti dalla Champions ben prima del previsto quest'anno, essendo stati declassati a competere in Europa League; Pioli allo stesso tempo si trova a giocarsi nei prossimi mesi - da oggi a maggio - il proprio futuro in rossonero.

Tuttosport questa mattina ha titolato così sull'allenatore del Milan: "Così ora Pioli prova a tenersi il Milan". Al momento la posizione del tecnico di Parma non è tra le più stabili, questo non si può negare. La situazione in cui si ritrova la squadra non è certamente quella che ci si aspettava. Così Pioli da qui a fine stagione avrà solo un modo per guadagnarsi la conferma di Cardinale. Questa è la formula: andare avanti in Europa League e arrivare tra le prime quattro in campionato. Questo è l'obiettivo minimo. In caso contrario, potrebbe essere controproducente per il suo avvenire.