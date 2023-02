Il commento di Tuttosport: "Pioli ha toccato le corde giuste"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di Tuttosport oggi regala un commento sulla situazione rossonera a firma Sandro Bocchio e dal titolo: "Pioli ha toccato le corde giuste". Dopo un mese letteralmente da incubo, l'allenatore rossonero sembra aver imboccato la strada giusta per uscire dalla crisi: con il Torino c'è stato un assestamento del nuovo assetto, con il Tottenham si è rivisto uno spirito che sembrava ormai perduto: "una squadra compatta, attenta, a tratti feroce, desiderosa di tornare protagonista", scrive Bocchio. A volte basta poco per ritornare sulla retta via, come era bastato poco per smarrirla: la partita di martedì può davvero segnare un nuovo inizio.