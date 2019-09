Il Corriere della Sera e la parole di Boban: "Mi aspettavo di più"

Bene, ma non benissimo. Il Milan ha scelto Giampaolo anche per le sue doti didattiche, ma la mano dell’allenatore non si è ancora vista. Come riporta il Corriere della Sera, la società rossonera attende passi avanti sul piano estetico. Zvone Boban, intervenuto alla presentazione del libro del giornalista Paolo Condò, non fa mistero che le aspettative fossero diverse: "I punti li abbiamo fatti ma speravamo di essere più avanti sul piano del gioco. Certo, siamo all’inizio e non è facile amalgamare subito i nuovi giocatori. L’Inter è favorita ma in un derby i pronostici non contano".