Il Corriere della Sera e la presentazione di Piatek: "Segno dunque sono"

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la presentazione di Piatek al Milan: "Segno dunque sono". Il polacco non si è nascosto dietro frasi di circostanza e ha subito attaccato come se fosse in campo: "Sono nato pronto, sono la Champions. Gioco in attacco e voglio fare sempre gol. La sfida con Milik? E' forte, ma vinco io".