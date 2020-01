Il Corriere della Sera in prima pagina: "Tocca al Milan di Ibra"

"Oggi tocca al Milan di Ibra", scrive il Corriere della Sera, che in prima pagina fa il punto sulla 18esima giornata di Serie A, dopo le gare disputate ieri ("Lazio, colpo a Brescia. Il Toro batte la Roma", si legge in taglio alto). È già il Milan di Zlatan, nonostante lo svedese non abbia ancora fatto il suo debutto. Contro la Samp dovrebbe partire dalla panchina, ma potrebbe/dovrebbe trovare spazio a gara in corso.