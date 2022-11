Il Corriere della Sera recita così: "Milan metti il punto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan metti il punto", questo il titolo scelto questa mattina dal Corriere della Sera per presentare la sfida di San Siro tra Milan e Salisburgo. Il riferimento è chiaramente al fatto che ai rossoneri basterebbe anche solamente un pareggio per accedere agli ottavi di finale anche se sia Pioli che Tonali, nelle loro dichiarazioni di ieri, hanno sottolineato come la squadra scenderà in campo per vincere, coma da dna. La qualificazione dopo 9 anni comporterebbe anche un profitto di 20 milioni di euro. Il Milan si affida al riscatto di Leao.