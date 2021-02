Il Corriere della Sera su Ibrahimovic: "Sanremo e contratto"

"Sanremo e contratto", titola il Corriere della Sera su Ibrahimovic. "Ma deve prima ridare al Milan la rabbia giusta", aggiunge il quotidiano milanese. Lo svedese, che in Europa League lascerà il posto a Mandzukic, attende la sfida con l’Inter sia come rivincita dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia sia come occasione per riguadagnare la vetta della classifica. E se Gazidis lancia un sms al vecchio Zlatan - si legge - impazza il dibattito in vista dell’impegno sul palco dell’Ariston.