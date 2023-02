Il Corriere della Sera titola: "Dai progetti in Africa al covid, i 20 anni di Fondazione Milan"

MilanNews.it

L'edizione di Milano de Il Corriere della Sera questa mattina celebra i 20 di Fondazione Milan, titolando: "Dai progetti in Africa al covid, i 20 di Fondazione Milan". La onlus rossonera questa sera festeggerà allo Sheraton in via Novara il suo compleanno, formalmente avvenuto il 20 febbraio, come ha dichiarato Franco Baresi in una breve intervista concessa al quotidiano. Queste le parole del presidente onorario del Milan ed ex capitano: "Ci saranno tutti, a cominciare dal presidente Paolo Scaroni e dall’ad Giorgio Furlani. E poi Paolo Maldini, Ricky Massara, i mister Pioli e Ganz, i giocatori di ieri e di oggi. Ci saranno aste e raccolte fondi. Tra i protagonisti della serata certamente Andriy Shevchenko che porterà la sua testimonianza sul conflitto in Ucraina. Fondazione Milan sta costruendo uno spazio sportivo a Irpin, vicino a Kiev. Una serata speciale per celebrare al meglio l’impegno di questi vent’anni"