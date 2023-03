Il Corriere della Sera titola: "L'impresa del Milan"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera titola così sulla qualificazione ai quarti dei rossoneri, raggiunta in casa del Tottenham: "L'impresa del Milan". Di questo si è trattato in una Londra gelida e allo stesso tempo in uno stadio caldissimo, il Milan ha interpretato alla perfezione la gara e gli è mancato di fatto solamente il gol. Una qualificazione importante per il prestigio ma anche per le casse rossonere che dovrebbero ingrossarsi di almeno 20 milioni grazie al passaggio del turno.