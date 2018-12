Il Corriere della Sera titola: "La crisi del Milan è senza fine"

"La crisi del Milan è senza fine", titola stamane il Corriere della Sera, che aggiunge: "La panchina di Gattuso no". Il noto quotidiano analizza lo 0-0 di Frosinone, soffermandosi poi sulla posizione dell’allenatore: "Rossoneri deludenti - si legge - Donnarumma salva il pari: il tecnico appeso a un filo". E ancora: "Ieri non è stata una sconfitta, ma quasi. L’uscita dal campo una tortura. Lui (Rino, ovviamente) col suo sconforto, la sua rabbia, i suoi fantasmi. Attorno, la festa grande dello Stirpe che ha accolto lo 0-0 come una vittoria, perché il Milan è sempre il Milan, anche se non è più il Milan".