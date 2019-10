Il Corriere della Sera titola: "Nostalgia di un grande Milan"

"Nostalgia di un grande Milan", titola questa mattina il Corriere della Sera nelle sue pagine sportive. Il riferimento è alla Festa dello Sport di Trento, che ieri ha visto come protagonisti i campioni del grande Milan di Sacchi, quello degli invincibili, che cambiò il calcio, la sua storia, il modo di giocarlo, di viverlo. Per l’UEFA, la squadra più forte di sempre. Un Milan così diverso, così lontano da quello di adesso, sottolinea il Corriere. È impossibile far finta che non sia così. Troppo forte, troppo netto il contrasto. In attesa di capire se si potrà tornare a quei traguardi, a Trento i tifosi rossoneri si sono goduti un tuffo nel passato.