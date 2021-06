Il Corriere dello Sport carica la Nazionale "Go Italia Go!"

"Go Italia Go!". È il titolo che il Corriere dello Sport dedica in prima pagina alla nostra Nazionale. "Stasera a Wembley contro l’Austria ci giochiamo i quarti degli Europei", scrive il quotidiano romano, che poi riporta le parole del c.t. Roberto Mancini: "Stadio meraviglioso, vogliamo tornarci". Capitolo Black Lives Matter: "Azzurri pronti a inginocchiarsi contro il razzismo", sottolinea il noto giornale sportivo.