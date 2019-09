Il Corriere dello Sport e le parole di Giampaolo: "Voglio una reazione"

C’è spazio anche per i rossoneri, impegnati in trasferta sul campo del Torino, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate ieri del tecnico milanista. "Milan, voglio una reazione", titola il noto giornale sportivo della Capitale riportando, appunto, le parole del mister. "Scossa Giampaolo stasera a Torino", aggiunge - sempre in prima pagina - il CorSport, evidenziando così l’importanza della sfida contro i granata.