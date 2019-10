Il Corriere dello Sport e le parole di Maldini: "Milan al top o vado via"

C’è spazio anche per le vicende della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che pone l’accento sul recente sfogo del direttore tecnico rossonero. "Milan al top o vado via", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale utilizzando le parole di Paolo a Sky. Altre dichiarazioni: "Io e Boban una garanzia, non aspettiamo dieci anni per tornare competitivi. Berlusconi? Battuta inelegante".