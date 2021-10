Il Corriere dello Sport e le parole di Pioli: "La vetta? Non pensiamoci"

"La vetta? non pensiamoci". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ai rossoneri, riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli in conferenza stampa. Una Champions da riscattare con il primato momentaneo, scrive il quotidiano romano, che poi riporta altre parole del tecnico milanista: "Presto per guardare la classifica. Il problema del Milan è il Bologna", ha affermato Pioli alla vigilia del match del Dall’Ara.