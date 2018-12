Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Gattuso: serve il Milan perfetto"

Vietato sbagliare: i rossoneri si giocano il passaggio del turno sul campo terribile dell’Olympiacos. Per avere la meglio sui greci non bisognerà commettere errori. Il Corriere dello Sport sottolinea questo concetto in prima pagina, evidenziando le parole esternate del tecnico milanista in conferenza stampa alla vigilia del match. "Gattuso: serve il Milan perfetto", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Europa League, ultima giornata. Ad Atene qualificazione certa con il pareggio o un ko di misura. Rino chiede impegno".