Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Pipita è alle corde"

Anche il Corriere dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sul momento di Gonzalo Higuain, sempre più in crisi di gol e non solo. "Milan, Pipita è alle corde", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Peggior avvio da quando è in Italia: futuro in standby". L’argentino non segna ormai da sette partite e il club rossonero sta riflettendo sull’eventuale riscatto a fine stagione. Capitalo mercato: “Per gennaio - scrive il CorSport sempre in prima pagina - si tratta Muriel”.