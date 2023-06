Il Corriere dello Sport recita: "Loftus-Cheek scopre Milano"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il resoconto della prima giornata di Ruben Loftus-Cheek a Milano, titolando: "Loftus-Cheek scopre Milano". Le prime 24 ore sono state intensissime per l'inglese che ha svolto le visite mediche e l'idoneità sportiva, prima di recarsi a Casa Milan per la firma del contratto: in mezzo primi selfie e autografi con i tifosi. Oggi è atteso il comunicato ufficiale del club: per lui un quadriennale.