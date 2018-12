Il Corriere dello Sport: "Ringhio, Pippo e Pipita: fini d’anno"

C’è spazio anche per il Milan e i suoi protagonisti sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che tira in ballo anche un vecchio rossonero. "Ringhio, Pippo e Pipita: fini d’anno", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge sempre in taglio alto: "Gattuso si ferma a Frosinone, Inzaghi battuto dal fratello e Higuain non vede più la porta. Macro crisi investono milanisti di oggi e di ieri: sabato i verdetti".