Il Corriere dello Sport riporta: "Tonali, 2 mesi [sospesi]"

Nel pomeriggio di ieri è stato comunicato dalla FA, federazione inglese, e dal Newcastle United che il centrocampista dei Magpies ed ex numero 8 rossonero Sandro Tonali è stato sanzionato con due mesi di squalifica con condizionale. L'ottobre scorso l'italiano era stato squalificato per 10 mesi dalla FIGC per le scommesse e le scorrettezze commesse in Italia. Dopo qualche mese era emerso che anche nelle sue prime settimane in Inghilterra Tonali aveva cominciato a scommettere: da qui la sanzione della FA arrivata nella giornata di ieri.

Il giocatore è stato comunque graziato, in un certo senso. La pena è di 2 mesi di squalifica con condizionale: ciò vuol dire che questa potrebbe scattare solo in caso di altre infrazioni o irregolarità commesse da Tonali da qui al 27 agosto che è il termine ultimo della sua prima squalifica, quella di 10 mesi. Se il centrocampista si comporterà in modo adeguato, potrà tornare a giocare a fine agosto. Oggi il Corriere dello Sport riporta la notizia titolando: "Tonali, 2 mesi [sospesi]".