Il Corriere dello Sport su Gimenez: "Una mano Santi"

L'universo di Santiago Gimenez è entrato in collisione con quello della Serie A: il centravanti messicano arrivato dal Fayenoord, dopo l'esordio con assist in Coppa Italia, fa seguire anche l'esordio con gol in campionato, entrando dalla panchina. Il numero 7 coglie l'invito di Pulisic, rientra sul suo sinistro e batte senza pietà Vasquez. La prima di quelle che i tifosi rossoneri sperano essere tantissime reti da qui alla fine della stagione e non solo. Il Corriere dello Sport oggi titola: "Una mano Santi".

Nell'occhiello il racconto della partita: "Milan anonimo nel primo tempo. Walker e il palo, su tiro di Colombo, negano il gol all’Empoli, privo di nove giocatori. Nella ripresa Conceiçao ripesca dalla panchina Leao, Pulisic e Santiago e vince la partita". E poi nel sottotitolo le conseguenze del risultato maturato al Castellani di Empoli: "Il messicano raddoppia il vantaggio di Leao con il primo gol in Serie A. Espulsi Tomori e Marianucci. Milan in corsa Champions, D’Aversa in zona critica".