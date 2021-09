"Juve-Milan, la partita dei cento scudetti". È il titolo che il Corriere dello Sport in edicola stamane dedica in prima pagina al big match in programma all’Allianz Stadium di Torino. "I giocatori in campo - scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale - arrivano a 99. Pioli non ha Ibra e Giroud, Max al crocevia".