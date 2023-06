Il Corriere dello Sport sul Milan: "Scatto per Frattesi. Trattativa a 40 milioni"

MilanNews.it

"Scatto per Frattesi. Trattativa a 40 milioni". Titola così il Corriere dello Sport parlando anche del mercato in entrata del Milan. I rossoneri si sono inseriti in maniera potente nella corsa a Davide Frattesi, il nome più caldo della sessione estiva del calciomercato. Giorgio Furlani ha avuto un contatto diretto con Giovanni Carnevali, facendo capire che il Milan fa sul serio per il centrocampista. La richiesta dei neroverdi è di 40 milioni di euro, sebbene il Diavolo stia pensando all'inserimento di contropartite tecniche.