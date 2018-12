Il Corriere dello Sport titola: "Chiesa mette in crisi il Milan"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Chiesa mette in crisi il Milan", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Fischi a San Siro. Gattuso: ‘Higuain? Chiedete a Leonardo’. Gioia Fiorentina: è la prima vittoria in trasferta". Un momento complicatissimo per Rino e i suoi, a secco di vittorie ormai da tre giornate di campionato (in mezzo anche l’eliminazione dall’Europa League). Ora il Milan, scavalcato dalla Lazio, è quinto in classifica.