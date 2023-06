Il Corriere dello Sport titola: "E oggi Romero sarà rossonero"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Romero, 18 anni in uscita a parametro zero dalla Lazio, è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Milan tanto che il Corriere dello Sport già scrive questa mattina: "E oggi Romero sarà rossonero". Formalmente la giornata di oggi sarà l'ultima di contratto per l'argentino con la Lazio e da domani sarà libero di accasarsi dove vuole con il Milan che ha trovato già l'accordo. Nei prossimi giorni visita e ufficialità.