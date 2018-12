Il Corriere dello Sport titola: "Il Milan prova la fuga a Bologna"

Il Corriere dello Sport in edicola stamane evidenzia l’importanza per i rossoneri della sfida di questa sera al Dall’Ara (fischio d’inizio alle ore 20.30). "Il Milan prova la fuga a Bologna", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che aggiunge: "Gattuso vuole blindare la quarta posizione contro Pippo che rischia il posto". Higuain e soci possono sfruttare il passo falso della Lazio per allungare in classifica sui biancocelesti.