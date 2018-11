Il Corriere dello Sport titola: "Lazio-Milan vale la Champions"

C’è spazio anche per il big match dell’Olimpico (fischio d’inizio alle ore 18) sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Lazio-Milan vale la Champions", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che evidenzia l’importanza - in chiave quarto posto - del confronto diretto tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i rossoneri di Gennaro Gattuso. c’è spazio anche per un duello tutto andaluso: "Luis Alberto-Suso sfida spagnola", scrive il CorSport.