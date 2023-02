Il Corriere dello Sport titola: "Maignan, ore decisive"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Maignan, ore decisive", questo è il titolo breve ma dal profondo significato scelto dal Corriere dello Sport questa mattina per delineare la situazione del portiere rossonero che si avvicina al ritorno in campo. Con ogni probabilità nell'allenamento di questa mattina Pioli e il suo staff decideranno, insieme a Maignan, se il portiere francese è già pronto per riprendere il suo posto tra i pali questa domenica sera contro l'Atalanta a San Siro. In ogni caso Mike dovrebbe essere convocato.