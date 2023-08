Il Corriere dello Sport titola: "Pellegrino: sì per 5 anni"

Da ieri sera è ufficiale, Marco Pellegrino è un nuovo calciatore del Milan. Il Corriere dello Sport ha ripreso questa mattina la notizia, titolando: "Pellegrino: sì per 5 anni". Il difensore centrale argentino, classe 2002, ha firmato un quinquennale fino al 30 giungo 2028. E' diventato il nono acquisto della campagna rossonera che ora vuole arricchirsi anche di un nuovo attaccante (Ekitike in pole) e probabilmente di un vice Theo sulla fascia sinistra. In più, da sfoltire anche gli ultimi esuberi.