Il Corriere dello Sport titola: "Pipatrick, il Milan va"

"Pipatrick, il Milan va". È il titolo dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, che in prima pagina gioca sui nomi Pipita e Patrick per sottolineare la grande prova di Cutrone nella gara di ieri contro la Sampdoria. Con una strepitosa doppietta - alla Higuain! - il giovane bomber rossonero regala ai suoi il passaggio del turno in Coppa Italia. Sempre in prima pagina, il noto quotidiano sportivo della Capitale riporta una dichiarazione di Gattuso in merito al futuro di Gonzalo: "Non so se resta", ha affermato il tecnico a fine partita.