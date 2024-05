Il Corriere di Bologna e le parole di Zirkzee sul suo futuro: "Ho Bologna in testa, qui sto bene"

"Ho Bologna in testa", la garanzia del Corriere di Bologna equivalente a parola data da Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese ha fatto faville questa stagione in Serie A e tante big hanno posato gli occhi su di lui, ma il classe 2001 non ha fretta di andarsene. "Il mio futuro? Qui sto bene, sceglierò quello che è meglio per il club", l'abbraccio virtuale del giocatore 23enne rivelazione del campionato italiano. Lo stesso che ha una suggestione che vorrebbe rendere realtà: "Sarebbe bellissimo giocare la Champions che abbiamo conquistato insieme", emerge dall'intervista esclusiva rilasciata ai taccuini emiliani.

Tra le squadre che hanno messo gli occhi su Zirkzee c'è anche il Milan che in estate farà un grosso investimento per prendere un grande attaccante. Il nome dell'olandese è da tempo in cima alla lista del Diavolo che però segue anche altri centravanti come Sesko del Lipsia e Guirassy dello Stoccarda.