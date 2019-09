Il Corriere di Verona e le parole di Luppi: "Ecco come battere il Milan"

"Luppi, il matador del Milan". È il titolo scelto dal Corriere di Verona in edicola questa mattina. In vista del match di domani tra l’Hellas e i rossoneri, il noto quotidiano ha intervistato Livio Luppi, ex calciatore gialloblù e grande protagonista nella celebre partita del 20 maggio 1973 (passata alla storia come la "fatal Verona") che costo alla squadra milanista lo Scudetto della stella. Il segreto per battere nuovamente il Milan è "essere solidi e organizzati in difesa. Primo non prenderle, ma senza rinunciare al gioco. Sulla carta il divario tecnico è chiaro, ma l’Hellas è in forma".