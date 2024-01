Il CorSera apre con le parole di Casini: "Senza stadi nuovi, il calcio non ha futuro"

"Senza stadi nuovi il calcio non ha futuro". Queste sono le dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, riprese oggi in prima pagina dal Corriere della Sera. Da capire se verranno fatte o meno delle mosse concrete in Italia per la costruzione di nuovi impianti che restano uno dei grandi problemi del calcio italiano.

Non è un mistero che da tempo il Milan è al lavoro per provare a costruire un nuovo stadio di proprietà moderno e funzionale: dopo averci provato con l'Inter con il nuovo San Siro, ora i rossoneri stanno portando avanti il progetto di un nuovo impianto da soli a San Donato Milanese sull'area San Francesco.