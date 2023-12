Il CorSera commenta il sorteggio: "Milan, il Rennes non fa paura"

"Milan, il Rennes non fa paura", questo il titolo scelto dal Corriere della Sera per commentare il sorteggio dei playoff di Europa League. Il nome del Milan è stato sorteggiato insieme a quello dei francesi del Rennes. Considerando anche l'accoppiamento della Roma con il Feyenoord, nel sottotitolo viene specificato: "Europa League: sfide alla portata".

Quella tra le due squadre rossonere sarà una sfida inedita: mai si sono incrociate prima d'ora. Attualmente il Rennes, in Ligue 1, occupa il sedicesimo posto che è frutto di sole tre vittorie in campionato e sette pareggi, oltre che sei sconfitte. In Europa però, i francesi si sono trasformati e hanno ottenuto il pass per i playoff andando a tanto così anche dal primo posto nel girone, alla fine vinto dal Villarreal. Ci sono un paio di ex Serie A come Theate e soprattutto Matic.