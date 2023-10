Il CorSera commenta: "Leao semina il panico ma i gol non arrivano"

Per commentare il pareggio 0-0 tra Milan e Borussia Dortmund maturato ieri sera in Germania, il Corriere della Sera ha scritto così questa mattina: "Leao semina il panico ma i gol non arrivano". Per la seconda gara consecutiva di Champions i rossoneri rimangono a secco e se nella prima uscita Leao era stato molto poco incisivo, davanti al muro giallo il portoghese si accende diverse volte facendo partire la maggior parte delle azioni pericolose del Milan, invano.