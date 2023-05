Il CorSera così: "Milano-Roma, biglietto di prima classe. Si accende la caccia al tesoro Champions"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere della Sera questa mattina mette al centro dell'attenzione il doppio incrocio Milano-Roma che mette in palio punti importantissimi per la qualificazione in Champions League. Il titolo recita: "Milano-Roma, biglietto di prima classe. Si accende la caccia al tesoro Champions". Oltra alle milanesi e alle romane ci sono anche la Juventus e l'Atalanta in lotta: sei squadre in soli sei punti.

I posti disponibili sono ancora tre e ognuno di essi porta in dote la cifra significativa di 50 milioni di euro. Un traguardo sportivo ed economico non indifferente. In gioco ci sono anche i destini degli allenatori, specialmente di Pioli e Inzaghi che poi si giocheranno molto nella semifinale di Champions League.