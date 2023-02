Il CorSera di Milano in prima pagina: "San Siro bis, buona soluzione"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, edizione di Milano, questa mattina in prima pagina parla di una nuova area nella zona di San Siro che sarebbe stata proposta per accogliere il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio. Si tratta de "La Maura", zona dell'ippodormo Snaitech dedicata al trotto, i cui terreni ancora non sono stati venduti. Il quotidiano riprende in prima pagina le parole di Sala sul progetto: "San Siro bis, buona soluzione". Per il primo cittadino è fondamentale che l'impianto delle due migliori squadre di Milano rimanga in città. Presto proprio Sala si incontrerà con Gerry Cardinale anche per il Milan sarebbe disposto a parlare di questa nuova area emersa negli ultimi giorni.