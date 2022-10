Il CorSera dopo il 2-0 del Chelsea a San Siro: "Milan, che rabbia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, che rabbia". Questo il titolo di oggi del Corriere della Sera dopo la sconfitta da parte dei rossoneri per 2-0 in casa contro il Chelsea. Champions, serata da dimenticare per le italiane, ma la squadra di Pioli è ancora padrona del proprio destino. Il rigore generoso concesso ai Blues e il conseguente rosso a Tomori danno il via libera agli inglesi e condizionano il Diavolo. Pioli: "Ho detto all'arbitro ciò che pensavo".