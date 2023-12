Il CorSera è chiaro: "Al Milan non resta che vincere"

Il Corriere della Sera questa mattina nelle sue pagine sportive è chiarissimo quando parla del Milan. Il titolo del quotidiano generalista recita così: "Al Milan non resta che vincere". Effettivamente i rossoneri hanno poche altre strade: i tre punti sono quasi obbligatori, sia per Pioli per rimanere attaccato alla panchina che per il club che ora è stato agganciato dalla Fiorentina al terzo posto e vede incombere anche il Bologna.

Il titolo del CorSera si completa con: "Pioli ci crede: 'Io non ho paura'". In conferenza stampa Pioli si mostra impavido e consapevole a cosa sta andando incontro: il tecnico sa che sarà sotto esame e che ha bisogno dei suoi giocatori migliori per poter fare la differenza.