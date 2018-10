Il CorSera e il ko rossonero in Europa: "Milan in ginocchio"

Il Corriere della Sera di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la sconfitta rossonera in Europa League contro gli spagnoli del Real Betis: "Milan in ginocchio". Altro ko per il club milanista dopo quello subito in campionato nel derby contro l'Inter. Ora è crisi vera. Gattuso rischia il posto ma contro la Sampdoria sarà regolarmente in panchina.