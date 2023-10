Il CorSera e le parole di Cardinale sul possibile ritorno di Ibra: "Zlatan un leader. Dipende da lui"

In merito al possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, stavolta come dirigente, l'edizione odierna del Corriere della Sera riporta stamattina le parole di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, rilasciate nelle scorse ore a ClassCNBC: "Zlatan è una leggenda, lo sto conoscendo, è un leader nato e abbiamo bisogno di più leader attorno a noi. Amo le persone che eccellono e che amano restituire quello che hanno ricevuto.

Abbiamo una squadra giovane e credo che uno come Zlatan potrebbe essere estremamente efficace, sia come consigliere per me sia come spirito di leadership per tutta la squadra. Dipende da lui, stiamo discutendo".