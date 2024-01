Il CorSera in apertura: "Due rigori sbagliati. Milan pari col Bologna"

Finisce in parità la sfida di San Siro fra il Milan e il Bologna. La squadra di Stefano Pioli non va oltre il 2-2 contro i rossoblu di Thiago Motta che trovano la rete del pari in pieno recupero con un calcio di rigore di Orsolini. Male dal dischetto i rossoneri che hanno fallito due penalty prima con Giroud e poi con Theo Hernandez. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera: "Due rigori sbagliati. Milan pari col Bologna".

Le parole di Pioli

Questa l'analisi in conferenza di Stefano Pioli: "Bilancio molto amaro, al di là dei rigori sbagliati. Avevamo fatto un gran secondo tempo. Bisogna ripartire con più energia. Partita buona o sfortunata? Non c'è fortuna o sfortuna, non abbiamo vinto a Udine per fortuna. Oggi c'è mancato poco. La sfortuna non esiste. Fosse finita 1-1 ti avrei detto sfortuna, ma siamo andati in vantaggio meritatamente. Abbiamo preso un rigore in superiorità numerica".