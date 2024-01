Il CorSera in apertura: "Maignan, Udine boccia la cittadinanza onoraria"

Il Corriere della Sera, in taglio alto nella sua prima pagina di oggi, torna su Mike Maignan e i cori razzisti subiti a Udine. “Maignan, Udine boccia la cittadinanza onoraria”, titola il quotidiano. Il riferimento è al Consiglio Comunale della città friulana, che non ha approvato la richiesta del sindaco di concedere al portiere del Milan la cittadinanza onoraria dopo gli episodi nella sfida tra bianconeri e rossoneri.

La proposta è stata bocciata, ma prima del voto il primo cittadino della città, Alberto Felice De Toni, aveva spiegato le motivazioni che lo avevano portato a questa idea: "Per colpa di pochi Udine, intera, era additata, a torto, come la vergogna d'Italia, il capro espiatorio di un problema - la piaga del razzismo - che non riguarda soltanto la nostra città, che non riguarda soltanto il calcio, e che ancora non è stato risolto nel Paese e in Europa. Alla luce di questa situazione abbiamo ritenuto doveroso difendere l'onore della città, del Friuli e dei tifosi che non si riconoscono nel gesto di qualche individuo accecato dal razzismo. Abbiamo deciso di compiere un gesto forte, un gesto che dimostrasse quanto Udine si distaccasse dalle accuse mosse nei suoi confronti, un gesto che testimoniasse i veri valori di questa terra. Ci siamo confrontati - in una situazione di grande urgenza nella mattina di domenica 21 gennaio - con l'Udinese e con il Milan e abbiamo scelto di proporre a questo Consiglio il conferimento della cittadinanza onoraria a Mike Maignan; ovvero il massimo riconoscimento che l'istituzione della nostra città possa attribuire. E abbiamo anche dato la nostra disponibilità a realizzare azioni concrete - in collaborazione con le due società - per la lotta alle discriminazioni".