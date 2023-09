Il CorSera in apertura: "Super Inter, viola ko. E ora il derby"

"Super Inter, viola ko. E ora il derby". Questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera, per parlare in prima pagina del 4-0 rifilato dall'Inter alla Fiorentina. Nerazzurri primi insieme al Milan: al rientro dalla sosta, in programma il derby.