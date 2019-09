Il CorSera in prima pagina: "Il Milan batte il Verona. E oggi tocca al Toro"

"Il Milan batte il Verona. E oggi tocca al Toro". Il Corriere della Sera, nel taglio alto della prima pagina odierna, titola così sulla Serie A. All'interno spazio, ovviamente, sia per i rossoneri che per i granata. Riguardo il club di Giampaolo, si legge: "Tre punti nel buio. Milan, risolve Piatek su rigore. Verona in dieci. Buu a Kessie". E sui piemontesi: "Toro, prova del 9 per stare in cima. Mazzarri pensa solo al Lecce: 'Concentrati ed evitiamo pericoli, la società ha mantenuto le promesse'".