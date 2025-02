Il CorSera in prima pagina: "L'Inter riacciuffa il Milan e il Napoli non scappa"

"L'Inter riacciuffa il Milan e il Napoli non scappa" è il titolo che si può leggere nella prima pagina del Corriere della Sera oggi in edicola in merito al derby di Milano e al posticipo di ieri sera tra Roma e Napoli, entrambi finiti 1-1. Dopo tre pali, in un derby combattuto, l'Inter acciuffa il Milan nel recupero. Polemiche per un rigore negato ai nerazzurri. Ma il Napoli pareggia all'Olimpico con la Roma e non scappa.

Questo il tabellino di Milan-Inter di Serie A:

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: 45’ Reijnders, 93’ de Vrij.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (dal 78’ Terracciano), Bennacer (dal 46’ Jimenez); Pulisic (dal 86’ Chukwueze), Reijnders, Leao (dal 86’ Gabbia); Abraham (dal 78’ Camarda). A disp.: Sportiello, Torriani, Thiaw, Bartesaghi, Zeroli, Okafor, Jovic. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (dal 63’ Bisseck), de Vrij, Bastoni (dal 63’ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 63’ Zielinski), Mkhitaryan (dal 76’ Frattesi), Dimarco (dal 76’ Zalewski); Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Asllani, Darmian, De Pieri, Taremi All. S. Inzaghi

Arbitro: Chiffi di Padova.

Ammoniti: 53’ Bastoni, 61’ Dumfries

Recupero: 1' 1T, 5’ 2T.